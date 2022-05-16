МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Закупки бывшего в употреблении оборудования помогут обеспечить работу российских операторов связи, но этого будет недостаточно для развития новых сетей, прокомментировал РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Мобильная связь ЛНР переходит на российскую нумерацию

Газета "Известия" в понедельник со ссылкой на источники на рынке написала, что сотовые операторы готовятся импортировать в РФ из дружественных стран бывшее в употреблении оборудование, в частности, базовые станции.

"Все зависит от различных факторов и договоренностей. Если наши операторы будут предлагать достаточно хорошие деньги для покупки этого оборудования, то каким-то игрокам зарубежных рынков будет просто выгодно приобрести новое и отдать вот это, которое уже использовалось. …Да, оборудования может хватить на весь рынок, но без развития новых сетей", — сказал Кусков.

По его словам, то, сколько проработает б/у оборудование, будет зависеть от множества факторов: от времени использования, от условий использования, от нагрузки. "Поэтому в целом нельзя назвать "среднюю температуру по больнице", везде по-разному, но, по большому счету, на три-пять лет оборудование может быть использовано", — отметил Кусков.

В апреле финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил об уходе с российского рынка из-за спецоперации на Украине. Компания уточнила, что приостановила поставки, остановила новый бизнес и преступила к переносу научно-исследовательской деятельности за пределы России.

В том же месяце о приостановке деятельности в России на неопределенный срок заявила и шведская телекоммуникационная Ericsson. При этом все поставки в РФ компания прекратила еще в конце февраля.