БРЮССЕЛЬ, 16 мая — ПРАЙМ. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии по торговле и экономике Валдис Домбровскис заявил, что экономика ЕС сильно страдает из-за ситуации на Украине. По его словам, ЕС считает, что его экономический рост продолжится в 2022 и 2023 годах, однако снизил прогноз экономического роста, поскольку ситуация остается неопределенной. Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны на 2022-2023 годы

"Экономика ЕС сильно страдает… мы понизили наш экономический прогноз. Рост в 2022 и 2023 годах продолжится, но неопределенность и риски остаются высокими", — написал он в Twitter.

Основной удар по мировой экономике и экономике ЕС, по мнению ЕК, наносят цены на энергоносители.

Европейская комиссия в понедельник обнародовала экономический прогноз, в котором понизила ожидания по экономическому росту ЕС и повысила — по инфляции. Так, рост ВВП теперь прогнозируется на уровне 2,7% в 2022 году и 2,3% — в 2023 по сравнению с прошлым прогнозом в 4,0% и 2,8%, соответственно. Инфляция в еврозоне в 2022 году составит 6,1% (промежуточный прогноз на 2022 год составлял 3,5%), а в 2023 году должна снизиться до 2,7%.

В понедельник перед началом заседания глав МИД ЕС в Брюсселе Жозеп Боррель заявил, что мировая экономика стоит "перед лицом глубокого экономического кризиса" из-за ситуации на Украине.