МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Цена на золота слабо растет на более слабом долларе, свидетельствуют данные торгов. Названа валюта, которая выгоднее доллара

По состоянию на 17.18 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на символические 1,04 доллара, или на 0,06%, до 1809,15 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 2,06% — до 21,433 доллара за унцию.

Золото как и доллар традиционно считаются активами-"убежищами". При этом спрос на доллар чуть выше из-за ожиданий его укрепления на "ястребиной" политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом в понедельник доллар немного ослабевает, что оказывает поддержку золоту, которое в таком случае становится более выгодным для держателей другой иностранной валюты. Индекс доллара опускается на символические 0,03%, до 104,53 пункта.

"Золото стало жертвой сильного доллара и роста доходности гособлигаций, что сделало этот товар менее привлекательным для искателей прибыльности", — отметил аналитик Think Markets Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.