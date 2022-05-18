МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Цена на медь в среду снижается на опасениях за состояние экономики Китая, ее крупнейшего импортера, в связи с коронавирусными ограничениями, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро на "ястребиных" комментариях главы ФРС

По состоянию на 8.36 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,39%, до 4,216 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,38% — до 9366 долларов, алюминия — на 2,07%, до 2890,5 доллара, цинка — на 2,75%, до 3661,5 доллара.

На рынке меди в среду наблюдается отрицательная динамика. Несмотря на то, что власти Шанхая заявили о намерении снять ограничения с 1 июня, инвесторы оценивают последствия коронавирусных ограничений для экономики страны.

По словам аналитиков TD Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, последние данные свидетельствуют о том, что застойная экономика Китая требует агрессивных мер и быстрого ослабления ограничений, что вряд ли появится в ближайшее время.