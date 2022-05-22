МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Власти Швейцарии приняли решение снять санкции с российской компании "Еврохим" после выхода Андрея Мельниченко (попал в санкционный список с 13 другими российскими бизнесменами 9 марта) из состава директоров компании, пишет газета Tages Anzeiger.

Отмечается, что правительство Швейцарии санкции были сняты после того, как Мельниченко перестал быть ее бенефициаром и вышел из совета директоровссылается издание на письмо замглавы отдела санкций Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации.

Новым бенефициаром "Еврохима" стала Александра Мельниченко — жена предпринимателя. Таким образом, сообщается в документе, у SECO нет доказательств, что структура "принадлежит или контролируется лицом, которое находится под санкциями".

Также у "Еврохима", благодаря этому подтверждению, банки разблокировали счета.

Напомним, что "Еврохим" является одним из ведущих мировых производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений. Мельниченко попал в санкционный список Евросоюза 9 марта. Как обосновали в ЕС, его включили в перечень тех бизнесменов, которые "оказывают поддержку и получают выгоду от правительства Российской Федерации или обеспечивают ему существенный источник дохода".