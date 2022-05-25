МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Замедление инфляции и инфляционных ожиданий определит решительные шаги ЦБ РФ в вопросе снижения ключевой ставки на ближайших двух заседаниях: уже в июне она может быть снижена до 10% годовых с нынешних 14%, оценил для РИА Новости главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин. Банк России проведет внеочередное заседание по ключевой ставке

Банк России завтра, в четверг, на внеочередном заседании совета директоров собирается рассмотреть вопрос об уровне ключевой ставки. А следующее, плановое заседание ЦБ состоится 10 июня.

Ожидалось ускоренное снижение ставки на ближайшем заседании 10 июня до 11%, но Банк России решил опять сыграть на опережение и снизить ставку уже 26 мая, считает эксперт.

"Трудно сказать, снизит ли ЦБ РФ ставку сейчас до 11% и оставит ее без изменения 10 июня, или сделает два шага по 2%, утопив ставку до 10% в июне. Второе кажется более логичным ввиду проведения экстренного заседания всего за две недели до планового, что скорее всего нужно для более сильного урезания ставки, чем на 3%, а такое резкое движение на одном заседании нежелательно для финансовой системы", — комментирует Прокудин.

При этом в том, что эта ставка заметно снизится, он не сомневается. Снижение курса доллара за прошедшие два месяца привело к развороту инфляционного тренда: давление со стороны дешевеющего импорта, даже несмотря на временное сокращение поставок из-за границы, приводит к торможению инфляции, рассуждает Прокудин.

"По итогам мая мы ожидаем снижения годовой инфляции с 17,8% примерно до 17,7% (впервые за много месяцев) и далее ее замедления в ближайшие месяцы. Эта ситуация принципиально отличается от ожиданий ЦБ РФ, которые были показаны в среднесрочном прогнозе 29 апреля. ЦБ РФ, вероятно, ожидал роста инфляции летом до 25%, которого теперь не будет. Снизившиеся до 11,5%, инфляционные ожидания населения также указывают на позитивное развитие ситуации, на которое вряд ли рассчитывал Банк России", — поясняет он.