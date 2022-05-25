США заявили о возможности "ограниченного снятия санкций" с Ирана
Роберт Малли: США могут предоставить "ограниченное облегчение санкций"
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ВАШИНГТОН, 25 мая — ПРАЙМ. Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам о возможности "ограниченного снятия санкций" против Тегерана.
По его словам США, как и европейские партнеры, убеждены, что могут предоставить ограниченное облегчение санкций в обмен на то, чтобы Иран предпринял важные шаги по сворачиванию и ограничению своей ядерной программы", — сказал он.
Он добавил, что при этом США и ЕС могут "продолжать использовать остающиеся санкции и другие имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для оказания давления и нацеливаясь на другие опасные действия (Ирана)".
https://1prime.ru/News/20220525/836981663.html
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