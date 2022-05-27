МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что обратился к правительству Германии с просьбой перекрыть "Северный поток 1" и предложил вместо этого поставлять газ с помощью украинской газотранспортной системы. Хаависто: Финляндия не видит проблем в отказе от нефти и газа из России

"Мы отправили вместе с "Нафтогазом" обращение к министерству экономики Германии и немецкому регулятору касательно приостановки Северного потока 1. Это тот газопровод, который в данный момент работает… Мы видим, что основания, на которых предоставлялось исключение для Северного потока 1, на данный момент уже не отвечают действительности. И мы требуем, чтобы немецкое правительство пересмотрело эти исключения и фактически приостановило или существенно ограничило поставки газа в Европу через Северный поток 1", — сказал Макогон в пятницу в эфире телеканала Украина 24.

Он добавил, что сейчас есть достаточно свободных мощностей для транспортировки газа из РФ, в том числе и украинская система, которая, по его словам, готова транспортировать российский газ для европейских потребителей вместо "Северного потока 1". Макогон считает, что поставки российского газа через украинскую газотранспортную систему смогут сберечь ее систему от "уничтожения" в ходе военных действий.

Ранее советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила на фоне нежелания Будапешта отказываться от российской нефти, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде идущей через украинскую территорию нитки нефтепровода "Дружба", с которой, по ее словам, может "что-то случиться".

Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.

Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".