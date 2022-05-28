МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Правительство внесло в Государственную Думу законопроект об исполнении федерального бюджета за 2021 год. Текст документа опубликован в думской электронной базе.

Как отмечается в проекте, за прошлый год доходы российской казны составили 25,286 триллиона рублей, расходы — 24,762 триллиона. Профицит бюджета превысил 524 миллиона рублей.