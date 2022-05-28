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В Госдуму внесли законопроект об исполнении бюджета за 2021 год
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Правительство внесло в Государственную Думу законопроект об исполнении федерального бюджета за 2021 год. Текст документа опубликован в думской электронной базе. Как отмечается в... ПРАЙМ, 28.05.2022
новости, госдума, правительство рф, федеральный бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Правительство внесло в Государственную Думу законопроект об исполнении федерального бюджета за 2021 год. Текст документа опубликован в думской электронной базе.
Как отмечается в проекте, за прошлый год доходы российской казны составили 25,286 триллиона рублей, расходы — 24,762 триллиона. Профицит бюджета превысил 524 миллиона рублей.