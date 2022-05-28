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2022-05-28T16:39:00+03:00

2022

https://1prime.ru/News/20220528/837011278.html

В Госдуму внесли законопроект об исполнении бюджета за 2021 год

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https://россиясегодня.рф

Правительство внесло в Государственную Думу законопроект об исполнении федерального бюджета за 2021 год. Текст документа опубликован в думской электронной базе. Как отмечается в... ПРАЙМ, 28.05.2022

новости, госдума, правительство рф, федеральный бюджет

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60