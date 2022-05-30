МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российский разработчик процессоров "Эльбрус" договаривается с заводом "Микрон" о переносе производства в Зеленоград (Москва), пишет РБК.

Фабрика разработчика на Тайване стала недоступна из-за санкций, однако уровень развития технологий в России пока отстает от азиатских.

Компания МЦСТ выступает разработчиком российских процессоров "Эльбрус". Пока вопрос о производстве на мощностях российского предприятия находится в стадии переговоров.

До сих пор эти процессоры производились на тайваньском предприятии TSMC, его мощности позволяют производить процессоры по техпроцессу от 90 нанометров (нм) до 5 нм. В конце 2021 года TSMC объявила о начале экспериментального производства по 3-нанометровому техпроцессу и работает над топологией 2 нм.

Но после начала специальной военной операции России на Украине тайваньское предприятие прекратило сотрудничество с российским бизнесом из-за санкций США: теперь им необходимо получать специальную лицензию для экспорта в Россию высокотехнологичной продукции с использованием американских технологий.

Пока ожидается, что правительство США будет выдавать такие разрешения на поставки высокотехнологичных товаров только в исключительных случаях.