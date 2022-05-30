МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российские микрофинансовые организации в апреле выдали 1,91 миллиона микрозаймов, что на 19,7% меньше результата предыдущего месяца, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Россияне нарастили количество долгов по кредитным картам

"По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2022 года количество выданных микрозаймов или займов "до зарплаты" (до 30 тысяч рублей) составило 1,91 миллиона единиц. По сравнению с предыдущим месяцем в апреле количество выданных микрозаймов сократилось на 19,7% (в марте 2022 года — 2,38 миллиона единиц)", — говорится в сообщении.

Добавляется, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество предоставленных гражданам займов "до зарплаты" сократилось на 20,3% (в апреле 2021 года — 2,4 миллиона единиц).

Отмечается, что наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в апреле было выдано в Москве (110,8 тысячи единиц), Московской области (97,9 тысячи единиц), Краснодарском крае (84,5 тысячи единиц), Свердловской области (74,7 тысячи единиц) и Башкортостане (73,7 тысячи единиц).

При этом сокращение выдачи микрозаймов было отмечено практически во всех регионах страны. Самую серьезную динамику снижения количества выданных займов "до зарплаты" (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) продемонстрировали Омская область (-14%), Приморский край (-12,2%), Иркутская (-12,2%) и Волгоградская (-12%) области, а также Ставропольский край (-11,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество микрозаймов за месяц снизилось на 7,1% и 7,4% соответственно.

"Выдача в сегменте микрозаймов сокращается уже пятый месяц подряд. При этом в апреле данное снижение существенно ускорилось. Вместе с тем можно констатировать, что сегмент микрозаймов в марте-апреле сократился, но не так серьезно, как банковское кредитование, на выдачи в котором, прежде всего, повлиял рост ставок в результате санкционного давления", — подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.