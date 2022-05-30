МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. НИКАКИХ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН ДЛЯ ДЕФОЛТА В РФ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, ДЕНЬГИ ЕСТЬ — ПЕСКОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/News/20220530/837022363.html
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. НИКАКИХ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН ДЛЯ ДЕФОЛТА В РФ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, ДЕНЬГИ ЕСТЬ — ПЕСКОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/News/20220530/837022363.html
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