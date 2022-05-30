2022-05-30T12:09:00+03:00

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2022-05-30T12:09:00+03:00

2022

https://1prime.ru/News/20220530/837022363.html

В Кремле рассказали о возможности дефолта в России

Новости

Новости

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https://россиясегодня.рф

. НИКАКИХ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН ДЛЯ ДЕФОЛТА В РФ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, ДЕНЬГИ ЕСТЬ — ПЕСКОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 30.05.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60