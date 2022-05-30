МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил готовность РФ содействовать морскому транзиту грузов в Черном море в координации с турецкими партнерами, сообщает пресс-служба Кремля. В Нидерландах отказались платить за российский газ по схеме "Газпрома"

"Владимир Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган при обсуждении Украины акцентировали вопросы обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом… При обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях", — говорится в сообщении.