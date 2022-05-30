МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Общая выручка официально зарегистрированных в России самозанятых с начала 2019 года, когда был запущен этот налоговый режим, превысила триллион рублей, а количество самозанятых достигло 4,8 миллиона человек, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС) по итогам коллегии ведомства.

"С 2019 года в качестве самозанятых уже зарегистрировалось 4,8 миллиона человек, которые заявили выручку в 1,1 триллиона рублей", — цитирует пресс-служба главу ведомства Даниила Егорова.

По его словам, ФНС продолжает переносить исчисление налогов и подготовку отчетности на свою сторону, снижая издержки налогоплательщиков.

Налог на профессиональный доход позволяет россиянам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами — 4%, с юридическими — 6%. Минфин России продлил срок передачи финорганизациями информации в ФНС

ФНС также отметила работу ситуационных центров, благодаря которым власти следят за социально-экономической ситуацией и получают обратную связь. На основании данных правительство ранее приняло целый комплекс мер поддержки.

"Речь идет о переносе сроков уплаты некоторых налогов, обнулении ставок по налогу на прибыль для ИТ-отрасли, по НДС – для гостиниц и туриндустрии, приостановлении проверок", — добавили в ведомстве.