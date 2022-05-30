МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ на лондонской бирже ICE торговались в понедельник на уровне пятницы и закрыли сессию близко к 980 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные площадки ICE Futures. Цена фьючерса Brent поднялась выше $121 за баррель впервые с 24 марта

Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торговую неделю чуть выше 960 долларов. Это близко к расчётной цене пятницы — 970,2 доллара. Минимальным показателем сессии стала отметка в 957,6 доллара (–1,3%), а максимальным — в 991 доллар (+2,2%). Цены в течение дня демонстрировали стабильную динамику и лишь ненадолго ускоряли темпы роста после сообщения о том, что "Газпром" с 31 мая остановит поставки газа нидерландской GasTerra.

Цены на газ в Европе в этом году резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчётная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчётная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый скачок котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.