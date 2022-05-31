МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС после достижения соглашения по эмбарго на российскую нефть фактически сократит на 90% импорт нефти из России к концу 2022 года. Захарова высмеяла слова главы Еврокомиссии о "вынужденной" покупке нефти

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе урегулировали разногласия по введению частичного нефтяного эмбарго и таким образом разблокировали согласование шестого пакета санкций против РФ.

"Я приветствую сегодняшнюю договоренность Евросовета по нефтяным санкциям против России. Это фактически сократит около 90% импорта нефти из России в ЕС к концу года", — написала фон дер Ляйен в Twitter.