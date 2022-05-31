МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Страны Европы намерены избавиться от зависимости от поставок газа Россией. Для этого они готовы закрыть глаза на нарушения прав человека, пишет Foreign Policy. СМИ: Европа вышла из тупика в соглашении по нефти из России

Автор статьи напоминает о ситуации с газом в Нагорном Карабахе, а также о роли в ней Азербайджана и стремлении Баку "заменить" Москву на энергетическом рынке ЕС.

9 марта этого года в Нагорном Карабахе отключили газ. После распада СССР армянское большинство в Нагорном Карабахе фактически живет независимо: они провозгласили эти территории непризнанной Республикой Арцах, хотя находится она в пределах общепризнанных границ Азербайджана. Сейчас власти в Степанакерте обвиняют Баку в попытках заморозить и выдавить жителей Нагорного Карабаха из этого региона. По их мнению, именно для этого был перекрыт единственный газопровод, проходящий по этой территории.

"Температура в этом горном городе опустилась ниже нулевой отметки, и 100-тысячное население Степанакерта, оставшись без отопления, было вынуждено в течение двух недель выживать в условиях ужасного холода, пока не было восстановлено снабжение. Когда перестали работать газовые плиты, многие жители, в том числе Сафарян, собирали дрова и разжигали во дворах домов костры, чтобы пожарить на огне овощи и мясо. Остальные собирались в подвалах вместе с детьми, чтобы хоть как-то согреться, потому что на улице шел снег", — отмечает издание.

Азербайджан назвал "необоснованными" утверждения Степанакерта об отключении газа, хотя, считает обозреватель, если учесть новые столкновения последних недель, становится ясно, что длящееся десятилетиями противостояние вступает в новую опасную фазу: энергоресурсы могут стать составной частью войны на изнурение.

Сейчас, когда большая часть стран ЕС хочет наложить запрет на экспорт энергоресурсов из России, Азербайджан будет пытаться увеличить поставки газа на континент. "Имея колоссальные запасы газа на месторождениях в Каспийском море, а также трубопроводы, идущие в Италию и Грецию по Южному газовому коридору, Азербайджан обладает всеми возможностями для заполнения оставленного Россией вакуума", — считает автор статьи.

В апреле, когда жители Степанакерта отогревались после проведенных без отопления двух недель, азербайджанская государственная нефтяная компания ГНКАР объявила о намерении нарастить экспорт в Европу на 30% в 2022 году.

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