ПАРИЖ, 31 мая — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, который проходил в Брюсселе 30-31 мая, Евросоюз сократит экспорт российской нефти к концу года на 92%.
По его словам, новый пакет санкций против России, о котором договорились лидеры стран ЕС — исторический. Они решили избавиться от зависимости от российской нефти как можно скорее".
Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
Макрон также не исключил возможности введения в будущем европейского эмбарго на газ из России, отметив, что все будет зависеть от развития ситуации на Украине.
Саммит ЕС проходил в Брюсселе 30-31 мая.
ШЕСТОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ ЗАТРОНУЛ 80 "РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХОВ" И ТРИ ТЕЛЕКАНАЛА — МАКРОН
Новость дополняется
https://1prime.ru/News/20220531/837041694.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.