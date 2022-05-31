ПАРИЖ, 31 мая — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, который проходил в Брюсселе 30-31 мая, Евросоюз сократит экспорт российской нефти к концу года на 92%.

По его словам, новый пакет санкций против России, о котором договорились лидеры стран ЕС — исторический. Они решили избавиться от зависимости от российской нефти как можно скорее".

Лидеры ЕС достигли в ночь на вторник политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.

Макрон также не исключил возможности введения в будущем европейского эмбарго на газ из России, отметив, что все будет зависеть от развития ситуации на Украине.

Саммит ЕС проходил в Брюсселе 30-31 мая.

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