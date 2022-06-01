МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе видеообращения на VII Международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", что энергетическое сотрудничество России и Китая обрело стратегический характер.
Он отметил, что Россия и Китай планомерно осуществляют все утвержденные программы взаимодействия. По его словам, также реализуются крупные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта.
https://1prime.ru/News/20220601/837048176.html
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