МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе видеообращения на VII Международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", что энергетическое сотрудничество России и Китая обрело стратегический характер. Лавров рассказал о планах по расчетам России и Китая в нацвалютах

Он отметил, что Россия и Китай планомерно осуществляют все утвержденные программы взаимодействия. По его словам, также реализуются крупные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта.