МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Правительство России одобрило запуск информационной платформы для реализации механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщает пресс-служба кабмина. Мишустин рассказал о текущем состоянии российской экономики

"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил положение о государственной информационной системе (ГИС) "Капиталовложения". Ее запуск ускорит заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также упростит их сопровождение", — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 1 июня начнется опытная эксплуатация. Сейчас уже готов базовый функционал для подписания соглашений о защите и поощрении капиталовложений в электронной форме. Это должно упростить их подписание и повысить сохранность коммерческой тайны.

В дальнейшем новую государственную информационную систему свяжут с остальными системами. На базе "Капиталовложений" будет организован мониторинг реализации соглашений, возмещение инвесторам затрат и предоставление налоговых вычетов. В перспективе система должна стать единым решением для привлечения частных капиталов в новые инвестпроекты, а также навигатором мер господдержки для бизнеса.

Новую информационную систему разрабатывает Федеральная налоговая служба, функциональным заказчиком выступает Минэкономразвития. Механизм СЗПК, гарантирующий неизменность условий реализации крупных инвестпроектов, стал доступен бизнесу осенью 2020 года. Этому инструменту отведена ключевая роль в запланированном правительством перезапуске инвестиционного цикла.