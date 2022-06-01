ЖЕНЕВА, 1 июня — ПРАЙМ. Федеральное управление по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA) в целях защиты кредиторов дочерней структуры Сбербанка в этой стране снова продлила соответствующие меры на два месяца, говорится в заявлении на сайте ведомства. СМИ узнали о снятии Швейцарией санкций с "Еврохима"

"Учитывая международные санкции и риск проблем с ликвидностью, которые продолжают угрожать банку, эти меры продлеваются до 2 августа 2022 года", — отмечается в документе.

После начала военной операции России на Украине и принятия санкций против российской банковской системы FINMA решило предотвратить риск возникновения проблем с ликвидностью дочерней структуры Сбербанка в стране и ввело так называемые защитные меры 4 марта.

FINMA тогда приказало немедленно отложить истечение срока действия обязательств банка по депозитам своих клиентов на 60 дней. Кроме того, банк больше не имеет права осуществлять без разрешения структуры платежи, которые не требуются для его операционной деятельности в качестве банка. Срок действия обязательств должен был истечь 2 мая, затем был продлён до 31 числа.

В связи с этим банк решил больше не заключать новые сделки до дальнейшего уведомления и работает над масштабной реструктуризацией и сокращением своей коммерческой деятельности.

Сбербанк (Швейцария) — косвенная дочерняя компания Сбербанка России и напрямую не связан со Sberbank Europe AG. Она специализируется на финансировании торговли сырьевыми товарами и обслуживает около 70 коммерческих клиентов (без частных клиентов). В рамках обсуждаемого шестого пакета санкций ЕС по отношению к представителям РФ, в частности, предусматривается отключение Сбербанка от глобальной банковской сети SWIFT.