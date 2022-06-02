МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков заявил РИА Новости, что проблема вывоза украинского зерна постепенно решается, его накопилось 4,5 миллиона тонн. Эксперт оценил шансы замены поставок продовольствия из России и Украины

Он отметил, что ФАО не участвует в переговорах о разблокировке украинского и российского экспорта, но внимательно следит за ситуацией.

Кобяков обратил внимание на заявление российского министерства обороны о том, что для выхода заблокированных судов открыты уже два гуманитарных коридора.

"И из Черного моря, и из Азовского — в общей сложности из семи заблокированных портов", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.