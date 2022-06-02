2022-06-02T09:32:49+03:00
2022-06-02T09:32:49+03:00
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https://1prime.ru/News/20220602/837059836.html
В ФАО рассказали о решении проблемы вывоза украинского зерна
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. Директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков заявил РИА Новости, что проблема вывоза украинского зерна постепенно решается, его накопилось 4,5 миллиона тонн. Он... ПРАЙМ, 02.06.2022
новости, фао, вывоз зерна, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков заявил РИА Новости, что проблема вывоза украинского зерна постепенно решается, его накопилось 4,5 миллиона тонн.
Он отметил, что ФАО не участвует в переговорах о разблокировке украинского и российского экспорта, но внимательно следит за ситуацией.
Кобяков обратил внимание на заявление российского министерства обороны о том, что для выхода заблокированных судов открыты уже два гуманитарных коридора.
"И из Черного моря, и из Азовского — в общей сложности из семи заблокированных портов", — добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.