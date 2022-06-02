МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили снижение до 2,7% в ожидании решений ОПЕК+ по сделке, свидетельствуют данные торгов. CNBC раскрыл, как Россия может обойти нефтяные санкции Евросоюза

По состоянию на 13.54 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,71% — до 113,14 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 2,75%, до 112,09 доллара. Утром нефть дешевела на 1,5%.

Главным событием недели на нефтяном рынке является заседание ОПЕК+, которое запланировано на четверг. Странам альянса предстоит решить, продолжать ли плановое увеличение добычи нефти в июле, то есть на 432 тысячи баррелей в сутки.

При этом инвесторы обратили внимание на новость Financial Times о том, что Саудовская Аравия готова нарастить производство нефти, если в России добыча значительно упадет на фоне западных санкций. Ожидание увеличения добычи сдерживает нефтяные котировки.

Трейдеры оценивают и новость агентства Рейтер о том, что ОПЕК+ работает над тем, чтобы компенсировать падение добычи нефти в России из-за санкций, которое оценивается примерно в 1 миллион баррелей в день.

Источники агентства добавили, что Россия может согласиться с тем, чтобы другие производители компенсировали ее снижение добычи, но это может произойти не в четверг и не в полном объеме. В то же время другой источник в ОПЕК+ выразил уверенность, что решение по этому вопросу "весьма вероятно" на встрече в четверг.