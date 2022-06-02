БЕЛГРАД, 2 июн — ПРАЙМ. Хорватия – единственная страна, соответствующая критериям ЕС для перехода на евро с 1 января 2023 года, заявил глава правительства страны Андрей Пленкович. Силуанов назвал доллар и евро "токсичными фантиками"

Европейская комиссия (ЕК) официально сообщила в среду, что Хорватия готова к вводу в обращение евро 1 января 2023 года. Таким образом, Хорватия станет двадцатым членом еврозоны, отметили в Брюсселе. В четверг в Загреб прибыл исполнительный вице-президент Европейской комиссии по торговле и экономике Валдис Домбровскис.

"Сегодня мы после вчерашнего сообщения и встречи ЕК можем из первых рук услышать оценки комиссии, которые относятся не только к Хорватии, но и ко всем государствам, которые не входят в еврозону и о том, кто выполняет условия для вступление в нее. Такая позитивная оценка очень важна для Хорватии, потому что, согласно этим критериям, которые одинаковы для всех, мы – единственное государство, которое им соответствует, поэтому комиссия предложила, чтобы Хорватия стала членом еврозоны 1 января 2023 года", — заявил Пленкович на совместном брифинге.

По словам главы правительства, переход на евро повысит доверие к Загребу в экономическом смысле и улучшит уровень жизни граждан. Домбровскис в свою очередь указал, что это "завершит процесс интеграции Хорватии в ЕС".

Решение о вхождении Хорватии в еврозону будет еще обсуждаться на совещании министров финансов в Люксембурге 16 июня, а затем на встрече глав государств и правительств Евросоюза 23-24 июня в Брюсселе.

Руководство Хорватии в сентябре 2017 года заявило о начале кампании по вступлению в зону евро. Процесс адаптации страны к переходу на единую валюту с хорватской куны, чей курс колеблется около 7,5 за один евро, продолжается.

Членство в еврозоне предполагает наличие евро в качестве национальной валюты, общую монетарную политику стран, проводимую европейским центробанком. Евро стал официальной валютой 11 государств Евросоюза 1 января 1999 года, среди них были Германия, Франция, Италия. При этом в первые три года он был "невидимым" — использовался в электронных платежах, а с 1 января 2002 года евро поступил в наличное обращение и заменил собой национальные валюты. Последними к валютному блоку присоединились балтийские страны, из них позднее всех Литва — с 2015 года.

Сейчас в еврозону входят 19 из 27 государств Евросоюза. Все страны Евросоюза, кроме Дании, как ожидается, со временем должны присоединяться к еврозоне, когда выполнят необходимые для этого условия.