МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг умеренно снижаются после выхода ряда статистических данных и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля стабилизируется на Мосбирже

По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,29%, до 32717,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,09%, до 11988,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,2%, до 4092,9 пункта.

Трейдеры отыгрывают макростатистику. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в мае выросло на 128 тысяч, в то время как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 300 тысяч.

Кроме того, как отметила газете Wall Street Journal соосновательница Data Trek Research Джессика Рабэ (Jessica Rabe), рост американской экономики замедлился в последние недели из-за высокого уровня инфляции и повышения банковских ставок, что заставляет рынки вновь оценивать возможности рецессии.

Также рынки обратили внимание и на корпоративные новости. Microsoft ухудшили свои финансовые прогнозы на четвертый квартал 2021-2022 фингода – теперь компания ожидает выручку за отчетные три месяца на уровне 51,94-52,74 миллиарда долларов против 52,4-53,2 миллиарда ранее и прибыль в 16,85-17,43 миллиарда долларов (ранее прогноз составлял 17,1-17,67 миллиарда долларов). Акции Microsoft дешевеют на 2,3%.