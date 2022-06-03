Что такое дефолт? Его суть простыми словами – это невыплата траншей по внешнему долгу. Что значит дефолт для России в 2022 году и какими будут его последствия? Об этом — в материале агентства "Прайм".

Дефолт

Дефолт – это неспособность заемщика обслуживать свои обязательства. То есть невыплата, как основной заемной суммы, так и процентов по ней в установленный срок. Под дефолтом понимается и предоставление должником заведомо ложной информации, а также нарушение условий выпуска ценных бумаг, получения кредита и других соглашений по привлечению денег.

"Де-факто нет особой разницы, в чем причина – в технической части вопроса или в фактическом отсутствии денежных средств", — пояснил руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Причины

К страновому дефолту приводят ошибки в создании денежных резервов страны, непродуманная экономическая стратегия, как следствие, непосильный внешний долг, дефицитные бюджеты, иностранные санкции, геополитические кризисы, отказ нового руководства погашать долги предыдущей власти (как на Украине в 2014 году). Еще одна причина — "голландская болезнь", когда экономика страны строится вокруг одной технологии или ресурса.

Признаки

Спрогнозировать дефолт непросто, считает Коган. Нужно иметь отчетность и хорошо знать реальное состояние дел в стране (или компании). Впрочем, по его словам, когда обязательств перед кредиторами в несколько раз больше, чем объемов основных фондов и выручки – это признак того, что ситуация может очень скоро выйти из-под контроля и дефолт неизбежен. А вот в случае, когда платежи тормозят извне, предсказать дефолт несложно.

Так, рейтинговые агентства до начала событий на Украине в один голос заявляли о финансовой устойчивости России, сегодня же они "считают дни" до дефолта.

К признакам дефолта относятся резкие скачки курса национальной валюты, которые не удается обуздать, обвал цен на нефть и прочие товары экспорта, нарастание кредитных долгов компаний с госучастием. Насторожить должны отсутствие роста экономики, ускорение инфляции и падение производства из-за внешних и внутренних факторов.

Последствия

Последствия объявления государством дефолта обычно негативные. Это потеря репутации, невозможность обратиться за новыми кредитами в международные организации и другие государства, вывод из страны иностранного капитала, спад производства, прекращение роста экономики, уменьшение государственных доходов, снижение рейтингов.

Дефолты обычно случаются, когда у страны нет средств расплатиться по своим долгам, как это произошло с Ливаном и Шри-Ланкой, ситуация для страны и граждан развивается негативно. "Происходит фатальное обесценение валюты страны, уход иностранных инвесторов и падение ВВП", — считает директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.

Для бизнеса

Отсутствие средств у государства, по сути, означает отсутствие средств в экономике страны в целом, что ведет к резкому росту рисков ведения бизнеса в такой стране.

В невыгодном положении оказываются компании-импортеры товаров: их доходы падают на фоне обесценивания национальной валюты, ухудшается инвестиционный климат, что означает сокращение или полное прекращение инвестиций.

К позитивным последствиям относятся рост доходов компаний-экспортеров на фоне слабости национальной валюты, преимущество для отечественных производителей товаров и льготные условия реструктуризации долга, которые обычно предлагают кредиторы.

"Кредиторы после объявлено дефолта вынуждены вести переговоры о реструктуризации задолженностей, при этом, как правило, займодавцы не получают 100% тела долга, поскольку обычно у дефолтного заемщика кредиторов несколько и достаточно крупных», — подчеркнул Коган. Эксперт рассказал, что поможет России избежать технического дефолта

Для физических лиц

Для населения вопрос, что такое дефолт и каковы его последствия, не менее болезненный. Ситуация грозит скачками инфляции, ростом ставок по кредитам, безработицей, сокращением зарплат, падением доходов, обесцениванием национальных валют. При этом дорожают импортные товары.

Все это означает стремительное падение уровня жизни. Особенно нелегко приходится тем, чьи зарплаты финансируются из государственного бюджета – учителям, врачам. Растут риски недовольства и социальной напряженности. Для решения проблем страны, в случае дефолта прибегают к списанию средств со счетов граждан, радикальному сокращению чиновничьего аппарата и продаже госимущества, напомнил Тузов.

Виды дефолта

Дефолт может объявить государство или компания, когда не в состоянии платить по долгам. Отсюда – внешний и внутренний дефолт. В первом случае невозможны выплаты международным кредиторам, во втором – внутри страны.

Технический дефолт

Технический дефолт подразумевает ситуацию, когда у заемщика есть средства на выплату долгов, но случается просрочка или выплачена не вся сумма. Государство попадает в такую ситуацию, если часть его резервов заморожены, не хватает валюты для выплаты долгов. Как правило, заемщик способен исполнить кредитные обязательства, однако в силу обстоятельств осуществит финансовый платеж позже.

Перекрестный дефолт

Перекрёстный дефолт (кросс-дефолт) – условие кредитного соглашения, согласно которому невыполнение одного долгового обязательства рассматривается как дефолт и по другому долговому обязательству.

Суверенный дефолт

Суверенный дефолт государства – когда оно не может больше выплачивать долги перед внешними кредиторами или по займам внутри страны. В таком случае власти, как правило, объявляют отказ от выплат. Устав ООН запрещает применять силу для давления на страну, которая объявила дефолт по внешним обязательствам, хотя примеры случались.

Корпоративный дефолт

Корпоративный дефолт – почти аналог суверенного дефолта. Отличие в том, что не страна, а корпорация (компания) не в состоянии выплачивать свои долги в срок и полностью. Такое возможно даже в случае с крупным бизнесом. Например, крупная российская частная авиакомпания "Трансаэро" объявила дефолт в 2015 году.

Примеры дефолтов

История дефолтов насчитывает пять столетий. В 17-18 веках лидером по количеству дефолтов была Франция: 8 дефолтов – в 17 веке и 4 – столетием позже. С 1800 по 2006 годы мировая экономика прошла как минимум через пять долговых кризисов, когда полмира отказывалось платить по долгам. По подсчетам ученых, с 1946 по 2006 год в мире произошло 169 суверенных дефолтов. А за последние 40 лет их было несколько десятков. Наиболее значимые случились в Мексике (1982), Бразилии (1987), России (1998), Эквадоре (1999), Аргентине (2001), Греции (2012, 2015) и на Украине (2016). Силуанов высказался о возможности "технического дефолта" России

Россия в 1998 году

1998 — третий дефолт в истории страны. Первый был в 1918 году, второй – во времена "холодной войны", когда советское руководство отказалось платить за поставки оружия по ленд-лизу. В 1998 году правительство России не смогло рассчитаться по своим обязательствам, оформленным в виде государственных краткосрочных облигаций (ГКО) и облигаций федерального займа (ОФЗ). "Это произошло вследствие хронического бюджетного дефицита. К нему привели снижение мировых цен на энергоносители в 1990-е годы и неэффективной налогово-бюджетной системы", — считает преподаватель факультета "Форсайт" РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Минфин России тогда построил долговую пирамиду на рынке ГКО, заманивая инвесторов высокой доходностью бумаг. Однако после Азиатского экономического кризиса 1997 года в российском бюджете не хватило средств для обслуживания долга. "При этом МВФ не предоставил очередного транша стабилизационного кредита", — напомнил Домащенко.

Аргентина в 2001 году

Дефолт в Аргентине стал следствием избыточных иностранных кредитов для поддержания нацвалюты. После Азиатского кризиса (1997) в выигрыше оказались страны, девальвировавшие собственную валюту. "Аргентина продолжала полагаться на режим валютного правления в условиях масштабного бегства капитала из страны, а все новые кредиты от МВФ уже не могли исправить экономическую ситуацию", — подчеркнул Домащенко. Безработица росла, люди беднели, росла коррупция, что и привело к политическому кризису в стране. Понижение кредитных рейтингов и отказ помощи МВФ в декабре 2021 года вызвал дефолт, обвал песо и финансовую изоляцию Аргентины.

Исландия в 2008 году

Дефолт был спровоцирован действиями трех крупнейших исландских банков, де-факто построивших долговую пирамиду. Иностранные инвесторы напрасно полагались на надежность скандинавских банкиров. Долги банков национализировали, но выплаты по ним оказались невозможны. На референдуме 2010 года население страны высказалось за отказ от платежей по долгам банков-банкротов. Де-факто страна отказалась от исполнения обязательств, но этот демарш прошел без каких-либо существенных последствий для мировой экономики.

Как защититься от дефолта

Глобально обычный гражданин вряд ли может повлиять на решение государства объявить дефолт или не допустить такой ситуации. А вот предвидеть такое развитие событий и защитить свои сбережения можно. Обычно используют приобретение ликвидной валюты, покупку золота (как в виде слитков и монет, так и безналичного.

Обычно советуют диверсифицировать вложения по трем составляющим: локации, валютам и типам активов. Например, речь идет о депозитах в нескольких надежных банках, в том числе, в твердых валютах, золоте, облигациях. Заниматься игрой на рынке акций во время финансовых потрясений стоит, лишь если вы профессиональный инвестор и не боитесь потерь. То же касается инвестиций в криптовалюту – этот инструмент очень волатилен и велики риски потерять все.

Кредиты после дефолта

Дальнейшее финансирование страны, допустившей дефолт, из внешних источников под вопросом. Главное для кредитора – надежная репутация заемщика, а об этом такому государству придется забыть надолго. Займы в данной ситуации становятся возможными только при предоставлении соответствующего обеспечения. Страна-банкрот практически полностью теряет финансовую страховку.

Для населения это означает невозможность взять кредит в банковской системе, поскольку у банков ограничен лимит денег. Однако делать это в условиях финансовой нестабильности все равно не стоит – есть риск оказаться в долговой яме. Платить по действующим кредитам придется, причем банк может требовать досрочного погашения либо увеличить ставки, если это предусмотрено в договоре. Поэтому, если у вас уже есть валютные кредиты, лучше погасить их досрочно. При этом государство может ввести программу кредитных каникул, чтобы не допустить массового банкротства заемщиков.

Отличие дефолта от банкротства

Банкротство применимо к физическим лицам и компаниям, но не к стране, а дефолт вполне можно применить и к государству, и к юридическому лицу, в отношении физических лиц дефолт невозможен.

Банкротство проводится в случае полного отсутствия возможности платить. Дефолт же может быть временным явлением, вызванным причинами как технического, так и политического характера. "Довольно часто, после преодоления финансовых затруднений заемщик продолжает выплачивать кредит", — пояснила доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.

Банкротство имеет в качестве основной цели урегулирование требований кредиторов посредством реализации активов должника, а дефолт говорит о финансовой неустойчивости и нестабильности ее экономического положения. Далеко не всегда дефолт ведет к банкротству компании и уж точно не к банкротству страны. Ведь банкрот обязан прекратить свою деятельность, тогда как объявившей дефолт стране это делать не надо.

Вероятность дефолта в России в 2022 году

России в году (с марта по декабрь) предстоит погасить внешний долг перед кредиторами (с учётом корпоративного) на сумму порядка 60 млрд долларов. В части госдолга это в основном транши по облигациям которыми владеют нерезиденты. Крупнейшими держателями российских ОФЗ являются США и Великобритания (6% от общего объёма государственных ценных бумаг). Исследование выяснило, сколько россиян ждут дефолта

На фоне геополитического обострения Запад провоцирует ситуацию, при которой России может быть объявлен дефолт, не позволяя платить в иностранной валюте. Минфин готов проводить расчеты по госдолгу в рублях, но Запад не хочет это признавать, считая признаком технического дефолта. Уникальность ситуации в том, что Россия готова выплатить все и имеет для этого средства. Поэтому она не будет объявлять дефолт сама, в отличие от случаев, когда к этому прибегает обнищавшее государство.

Что будет в случае дефолта в России

Таким образом, о наступлении дефолта в России может объявить лишь западная финансовая инфраструктура. В этом случае риски можно разделить на репутационные и фактические. Репутация России не пострадает, — убежден экономист Егор Клопенко. Очевидно, что ситуация абсолютно искусственная. А вот репутация Запада страдает: желающих хранить там свои активы становится все меньше.

По мнению Клопенко, речь о лишении доступа страны к дешевому западному финансированию тоже не идет – такой возможности ее лишили санкции последних 8 лет. "Чтобы дефолт нанес хоть какой-то урон отечественной экономике, его надо было объявлять до введения санкций, а сейчас – это просто слова", — считает экономист. При этом он оставляет шанс на возможность договориться с частью кредиторов на выплаты в рублях или по "газовой схеме в обратном направлении".

В отличие от обычных ситуаций "квазидефолт" России может носить лишь формальный характер, поэтому последствия для бизнеса и граждан не будут ощутимы. У государства есть средства и нет причин проводить изъятие средств, ограничение выплат или сокращение рабочих мест. Тузов убежден, что у возможного российского технического дефолта есть даже положительный момент: средства останутся в стране и поработают на благо экономики.