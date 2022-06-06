МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. В Госдуме предлагают проработать возможность предоставления больничных листов не только тем, кто работает по трудовому договору, но работающим по договору гражданско-правового характера (ГПХ), сообщил журналистам замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Кому повысят пенсии и пособия с июня

"Впервые в нашей истории предлагается, что больничные листы начнут получать не только лица, работающие по трудовому договору, но и лица, работающие по гражданско-правовому договору", — сказал он во время пресс-подхода.

Исаев добавил, что постепенно будет увеличен порог оплаты больничных листов.

"Потолок, с которого брались взносы в пенсионный фонд, был, максимальный, 1,5 миллиона рублей, а в больничный, в фонд социального страхования — миллион рублей. Это что означает? Что такое потолок? Это то, до чего страхуется заработная плата… По отношению к больничным листам это означало, что устанавливался порог, выше которого тебе больничный не оплачивают… Этот порог будет в полтора раза постепенно поднят", — отметил он.