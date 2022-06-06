ВАРШАВА, 6 июн — ПРАЙМ. Польская нефтегазовая компания PGNiG инвестирует 700 миллионов злотых (около 163 миллиона долларов) в расширение нефтегазовых месторождений. На Украине заявили о возможности полностью отказаться от импорта газа

Уточняется, что средства будут направлены на развитие крупнейших месторождений страны Любятув и Дембно, на которых добывается как нефть, так и природный газ. "План расширения был разработан с помощью передовых цифровых инструментов, используемых в рамках платформы Smart Field", — говорится в сообщении.

Ожидается, что это позволит нарастить объемы добычи энергоресурсов, а также продлит сроки эксплуатации месторождений на 15-20 лет.

В PGNiG заявили, что развитие добычи нефти и газа в Польше является одним из приоритетов компании, для чего она привлекает не только крупные инвестиционные ресурсы, но и "богатый опыт и новейшие технические решения". "Газпром" снизил прокачку по "Северному потоку"

"Благодаря этому мы можем более эффективно использовать ресурсы каждого месторождения, что имеет большое значение с точки зрения безопасности поставок и рационального использования невозобновляемых энергетических ресурсов", — заявила председатель правления PGNiG Ивона Ваксмундзкая-Олейничак.

Ранее власти Польши заявили, что страна полностью откажется от закупок российских нефти и газа до конца 2022 года.