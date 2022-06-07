Турецкая лира – валюта Турции с весьма интересной историей. Сколько она стоит, что значат символы (знаки) и обозначения, каков прогноз курса и где ее купить — в материале агентства "Прайм".

Турция и турецкая лира

Турция – государство в Западной Азии, частично расположенное на территории юго-восточной Европы. Азиатская (центральная) часть Турции носит название Анатолия, восточнее находится Армянское нагорье. Европейская часть – Восточная Фракия, на нее приходится примерно 3% территории страны.

Страна исторически находится на перекрестке важнейших мировых торговых путей. Это мост, соединяющий Европу и Азию, черноморский регион со странами Средиземноморья. Через Мраморное море, проливы Босфор и Дарданеллы Черное море сообщается с Мировым океаном.

Об истории Турции можно написать немало. Древнейшее поселение людей, найденное на ее территории – Гёбекли-Тепе: его история насчитывает более 10 тысяч лет. В дальнейшем на территории Анатолии возникали различные цивилизации, наиболее известные из которых связаны с Древней Грецией, Византией и Османской империей. С 1923 года Турция является республикой.

Экономика Турции – одна из наиболее динамично развивающихся в мире. Она весьма диверсифицирована: промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, электроника, торговля, туризм – важные статьи дохода. В стране имеют хождение доллары и евро, но официальная национальная валюта — турецкая лира. Она также служит официальной валютой республики Северный Кипр, которая признана исключительно Турцией. Это средство платежа, которое выполняет и многие другие функции.

История происхождения

Собственные деньги у Турции появились во времена Османской империи. Султаны выпускали денежные единицы, на которых были отчеканены их имена. Мелкие серебряные монеты назывались "акче", они появились в 14 веке и имели хождение на территории империи. Позже появились золотые деньги – султани или алтун. Их начали чеканить в 15 веке. В течение 300 лет начиная с 1633 года были в обращении серебряные монеты "пара", позже появились "куруши".

Лира стала официальной валютой лишь в 1844 году – тогда она называлась османской лирой и была золотой. Бумажная лира появилась лишь в 1920 году. После образования Турецкой республики в 1923 году лира стала турецкой, а в 1930-е годы была привязана к французскому франку и доллару США.

Как выглядит

В настоящее время в стране в равной степени имеют хождение банкноты и монеты двух выпусков. Первый с 2005 по 2008 год, это так называемая "новая турецкая лира" (Yeni Turk Lirasi, в переводе "Новая турецкая лира"). Надписи на новых турецких лирах имеют указание "новый" (yeni). Второй выпуск начат в январе 2009 года, банкноты обходятся без этого слова.

Банкноты имеют различный дизайн и цвет. На каждой купюре дважды изображены серия и номер. В зависимости от номинала на них расположены портреты разных турецких деятелей искусства и культуры. В обязательном порядке – и на монетах, и на банкнотах – размещен портрет первого президента Мустафы Кемаля Ататюрка. Именно основатель Турецкой республики ввел в обращение современную турецкую лиру.

Обозначения

Код турецкой валюты по международной классификации ISO — 4217, по классификации ОКВ – 949. Официальное сокращение – TRY. Однако на бытовом уровне нередко используется прежнее сокращение — YTL (от аббревиатуры Yeni Turk Lirasi).

Символ валюты

В 2012 году у турецкой лиры появился собственный графический символ или знак — ₺. Он представляет собой латинскую букву L, которая вверху перечеркнута двумя косыми линиями. Это делает его похожей на букву T. Вместе получается аббревиатура TL (Turk Lirasi – турецкая лира). Знак турецкой лиры входит в группу "Символы валют" стандарта Юникод.

Банкноты и монеты

Одна современная турецкая лира равна 100 курушам. Номинал банкнот – от 5 до 200 лир. Все они печатаются Турецким государственным монетным двором.

— 5 турецких лир. Размер 64х130 мм. Цвет коричневый. На лицевой стороне изображен портрет Ататюрка. На обратной стороне — портрет турецкого историка Айдына Сайылы, фрагмент Солнечной системы, структура атома и часть цепочки ДНК.

— 10 турецких лир. Размер 64х136 мм. Цвет красный. На лицевой стороне изображен портрет Ататюрка. На обратной стороне изображен портрет математика Джахита Арфа и выведенная им формула инварианта Арфа квадратичной формы.

— 20 турецких лир. Размер 68х142 мм. Цвет зеленый. На лицевой стороне изображен портрет Ататюрка. На обратной стороне — портрет архитектора Мимара Кемаледдина, здание Университета Гази, акведук, геометрические фигуры: куб, шар, цилиндр.

— 50 турецких лир. Размер 68х148 мм. Цвет оранжевый. На лицевой стороне изображен портрет Ататюрка. На обратной стороне изображены портрет турецкой писательницы Фатмы Алийе Топуз, стопка бумаг, чернильница с пером, книги. Это первая женщина, изображенная на турецкой банкноте.

— 100 турецких лир. Размер 72х154 мм. Цвет синий. На лицевой стороне изображен портрет Ататюрка. На обратной стороне изображены портрет турецкого музыканта Бухуризаде Итри, сидящая фигура Руми, музыкальные инструменты, нотные знаки.

200 турецких лир. Размер 72х160 мм. Цвет лиловый. На лицевой стороне изображен портрет Ататюрка. На обратной стороне изображены портрет турецкого поэта Юнуса Эмре, его мавзолей, летящие голуби, розы.

Чем больше номинал купюры, тем раньше жили изображенные на ней исторические деятели. Банкноты защищены от подделок водяным знаком, голографической полоской, цифру номинала в правом углу мощно попробовать наощупь. Используемая многоступенчатая система защиты делает турецкие лиры одним из самых технологичных денежных знаков Восточного Средиземноморья.

Обсуждается введение в оборот пластиковых банкнот – они гораздо более устойчивы к повреждениям и с точки зрения износа в пять раз эффективнее бумажных. Их себестоимость на 50% выше бумажных, но срок службы гораздо выше. Преимущества очевидны: пластиковые банкноты не стираются, не намокают и их крайне сложно подделать.

Номинал монет — 1 лира, 50 курушей, 25, 10, 5, 2 и 1 куруш. Их чеканят из сплава меди, никеля и цинка в разных сочетаниях, есть и биметаллические монеты. На реверсе каждой монеты находится портрет Мустафы Кемаля Ататюрка и название страны на турецком языке – Türkiye Cumhuriyeti. На аверсе указан номинал, национальные символы и орнаменты, год чеканки.

— 1 турецкая лира. Биметалл: кольцо – латунь, вставка – медно-никелево-цинковый сплав. Диаметр 26,15 мм, толщина 1,90 мм, масса 8,20 грамм. Монеты имеют рифленый гурт. Монета введена в обращение в 2009 году.

— 50 курушей. Биметалл: кольцо – медно-никелево-цинковый сплав, вставка – латунь. Диаметр 23,85 мм, толщина 1,90 мм, масса 6,80 грамм. Монеты имеют рифленый гурт. Введена в обращение в 2009 году.

— 25 курушей. Диаметр 20,5 мм, толщина 1,65 мм, масса 4 грамма, состав: медь, никель и цинк, гурт ребристый. Год выпуска – 2009 и позднее.

— 10 курушей. Диаметр 18,5 мм, толщина 1,65 мм, масса 3,15 грамма, состав: медь, никель и цинк, гурт гладкий. Монета введена в обращение в 2009 году.

— 5 курушей. Диаметр 17,5 мм, толщина 1,65 мм, масса 2,9 грамма, состав: медь, никель и цинк, гурт гладкий. Монета введена в обращение 01 января 2009 года.

— 1 куруш. Диаметр 16,5 мм, толщина 1,35 мм, масса 2,2 грамма, состав: 70 % меди и 30 % цинка, гурт гладкий. Год чеканки – 2009 и позднее.

Памятные монеты

В Турции также чеканят юбилейные и памятные монеты, каждая из которых имеет ценность для коллекционеров и инвесторов. Они отличаются нестандартным дизайном, изготавливаются из драгоценных металлов или необычных сплавов. Стоимость их гораздо выше номинала. СМИ рассказали об амбициозных планах Турции по добыче газа в Черном море

К известным сериям относятся "Фауна Турции" (монеты с изображением животных) и "Цветы Турции". В последней используется серебро 925-й пробы, она интересна коллекционерам за счет необычной овальной формы монет.

Есть и монеты, посвященные юбилеям ведомств, министерств или других официальных структур, мероприятий. Например, в 2012 году вышла монета, посвященная проведению фестиваля по турецкому языку.

Курс турецкой лиры

Турецкая лира вскоре отметит столетний юбилей, однако назвать ее сильной никак нельзя. В последние пару десятилетий она с большим или меньшим успехом проседает к остальным мировым валютам, прежде всего, к доллару. Увлекаться девальвацией турецкие власти начали после военного переворота 1980 года, когда был взят курс на либерализацию экономики и развитие экспорта. Для того, чтобы поднять конкурентоспособность своей продукции, туркам пришлось обесценить лиру. Это привело к тому, что от курса 80 лир за доллар в 1980 году она рухнула до 1,6 миллионов лир за доллар в 2002 году. После этого пришедшее к власти правительство исламистов объявило деноминацию, "отрезав" у лиры шесть нулей и назвав ее "новой". Это помогло обуздать инфляцию, а курс довольно долго держался на отметке 1,5 новой лиры за доллар.

От чего зависит курс

Эмиссию турецкой лиры осуществляет Центробанк Турции. Регулятор придерживается режима плавающего валютного курса, меняя ключевую ставку в зависимости от ситуации в экономике и темпов роста цен.

Очередной виток ослабления лиры начался в 2010-е годы на фоне ухудшения отношений правительства исламистов с западными странами и геополитических проблем в регионе. Турция известна своей поддержкой вооруженным силам Азербайджана в Нагорном Карабахе и участием в сирийском конфликте. Ее неоднократно обвиняли в поддержке террористических групп в Сирии. Одновременно валютные резервы Турции сокращались, а госдолг рос, что еще больше способствовало ослаблению лиры. Кроме того, на фоне дефицита счета текущих операций страна оказалась сильно "завязана" на внешние кредиты, а, значит, курс ее валюты находится в зависимости от действий спекулянтов.

Ситуацию усугубила пандемия коронавируса. Еще в начале 2020 года за один доллар давали 7 турецких лир, а в ноябре – уже 18. Обвал продолжился в 2021 году и стал рекордным – лира теряла до 70% стоимости к доллару с начала года. На фоне других валют развивающихся стран турецкая лира стала худшей в 2021 году, а инфляция ускорилась до 60% год к году, обновляя 20-летние максимумы. Многие эксперты винили в этом "нестандартную" политику турецкого лидера Тайипа Эрдогана, вопреки экономической целесообразности заставившего ЦБ Турции снижать ставки в период ослабления курса. Сейчас валюте Турции требуется серьезная поддержка. Стало известно о схеме вывоза украинского зерна с участием Турции

Прогнозы курса турецкой лиры

В этом году турецкий регулятор держит ставку на неизменном уровне 14%, и ослабление лиры замедлилось. Если в конце января доллар стоил около 13,5 лиры, то в апреле 14,8 лиры, а в начале июня – 16,4 лиры.

Тренд на плавное ослабление продержится до конца года, если не произойдет форс-мажора, сходятся во мнении эксперты. По оценке аналитиков Danske Bank, турецкая лира ослабеет на 20% по отношению к доллару в течение ближайших 12 месяцев. Доллар будет стоить 20 лир, считают они.

В случае быстрого обесценивания турецкой лиры экономике грозит финансовый кризис. "Инвесторы, вероятно, будут разочарованы двузначной отрицательной реальной доходностью, несмотря на недавнее обесценивание турецкой лиры и номинальную доходность выше учетной ставки в 14%", — говорится в отчете. Все это накладывается на общемировое ужесточение финансовых условий. В текущей ситуации высокий внешний долг государства и компаний чреват дополнительными проблемами.

Обмен валюты в Турции

Поскольку турецкая лира является официальной валютой, лучше всего приобрести ее в обменных пунктах. Доллары и евро имеют хождение лишь в курортных регионах, таких как Анталия. Обменять рубли на лиры сложно, и курс заведомо будет плохим. Поэтому выгодно иметь при себе запас долларов и евро, либо обналичить любую валюту с банковской карты в лирах.

В аэропорту

Наиболее удобный и быстрый способ обменять валюту – в аэропорту, по прилете в страну. Но курс будет не самый выгодный. У этого метода есть и плюсы. В аэропорту (особенно в курортных регионах) обычно есть возможность обменять рубли на лиры – в вашем отеле и рядом с ним ее может уже не оказаться. Еще один нюанс: если вы добираетесь до места самостоятельно, вам понадобятся лиры для оплаты транспорта, поэтому лучше поменять в аэропорту хотя бы столько денег, сколько хватит на первоочередные нужды.

В банках

В курортных городах банки и обменные пункты, где можно поменять валюту, находятся буквально на каждом шагу. Вероятность, что вас обсчитают или подсунут подделку, минимальна в банке. Минусы – ограниченные часы работы и необходимость заполнения разных бумаг, с собой нужно иметь паспорт. В обменниках наоборот – они работают круглосуточно, операция производится моментально и без предъявления каких бы то ни было документов. Однако есть риск нарваться на подделку и вполне могут обсчитать.

Что касается валют, то доллары и евро здесь принимают все, рубли можно поменять у части банков и обменников. Но шанс есть всегда, ведь некоторые из них специализируются даже на экзотических валютах, например, африканских стран.

На почте

Есть необычные и очень выгодные способы обмена валюты в Турции, о которых вы могли не знать. Один из них — почтовые отделения. Кстати, в некоторых из них меняют и российские рубли. Второй способ, актуальный для Турции – обмен валюты в местных магазинах Migros, Carrefour и LC Waikiki. Купленные там товары можно оплатить валютой, а сдачу вам дадут в лирах по официальному курсу на данный день.

В некоторых отелях есть собственные обменные пункты. Пользоваться ими можно, но курс, как правило, немного выше уличных обменников. Бывает, что работники на стойке ресепшн не вполне легально меняют свои личные деньги. В этом случае курс может быть близок к установленному государством, и обмен вполне выгоден. Конечно, есть риск, что вам подсунут фальшивую купюру, так что будьте внимательны!

Советы туристам

Даже если вы находитесь в курортных городах, не пренебрегайте обменом – многие покупки, оплаченные турецкой лирой, существенно дешевле, чем в долларах и евро. Это касается, прежде всего, поездок в общественном транспорте, покупок на рынках и в небольших магазинчиках, сувенирных лавках. Если вы находитесь в нетуристическом месте, доллары и евро у вас вовсе могут не принять.

В Турции возможна оплата банковской картой российской платежной системы "Мир", в этом случае деньги списываются по внутреннему курсу банка на день покупки. Однако их принимают далеко не во всех торговых точках. Поэтому проще снять лиры с карты "Мир" в терминалах банков Is Bankasi, Ziraat и Vakifbank. В туристической зоне они буквально на каждом шагу, поэтому проблем быть не должно. Но учтите, что ваш банк-эмитент может брать комиссию за снятие валюты, поэтому внимательно изучите условия.