МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Проект перспективной российской многоспутниковой группировки "Сфера", уже одобренный российским правительством, подразумевает запуск на орбиту 162 аппаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса". "Роскосмос" поможет российской промышленности в выпуске комплектующих

"Правительством РФ в апреле 2022 года был одобрен проект "Сфера", в текущих параметрах включает в себя 162 космических аппарата", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в проект "Сфера" входят спутники широкополосного доступа в интернет и связи с устройствами интернета вещей (IoT). Эти аппараты позволят с 2025 года преодолеть цифровое неравенство регионов России в части доступа в интернет, отметили в пресс-службе.

"В настоящий момент лишь 30% территории России покрыто сотовой связью и только новые системы спутниковой связи обеспечат связность территории Российской Федерации", — добавили в пресс-службе.

Как уточнили в госкорпорации, для полномасштабного развертывания спутниковых группировок, то есть почти 400 аппаратов, как планировалось ранее, и обеспечения глобального покрытия всей поверхности Земли, а также "создания самой современной системы коммуникаций и мониторинга", необходимо кратно увеличить бюджетное финансирование проекта "Сфера" до 2030 года.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Президент России Владимир Путин анонсировал спутниковую систему "Сфера" в 2018 году. Согласно изначально представленному "Роскосмосом" проекту планировалось, что в ее состав войдут 542 космических аппарата, а развертывание группировок пройдет с 2024 по 2028 годы.

В мае 2021 года первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич заявил, что система будет насчитывать около 380 спутников. Предполагалось отправить на орбиту семь спутников "Экспресс", четыре "Экспресс-РВ", 12 аппаратов "Скиф" для широкополосного доступа в интернет и 264 спутника "Марафон" для интернета вещей, два спутника связи "Ямал". Кроме того, в систему должны были войти три спутника ДЗЗ "Смотр", 84 аппарата оптического наблюдения "Беркут-О" и "Беркут-ВД" и 12 радиолокационных "Беркут-X" и "Беркут-XLP".

О том, что проект "Сферы" наконец-то согласован с правительством и получил первое финансирование, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил в конце 2021 года. В течение 2022-2024 годов на проект будет выделяться по 7 миллиардов рублей ежегодно. Суммарное финансирование должно составить порядка 180 миллиардов рублей.

В мае 2022 года директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" "Роскосмоса" Сергей Прохоров сообщил, что количество "Марафонов" сократили с 264 до 137, а "Скифов" будет шесть. Сокращены ли другие спутниковые группировки, которые войдут в "Сферу", он не уточнил.

Запуск первого аппарата "Сферы" — спутника-демонстратора широкополосного доступа в интернет "Скиф-Д" — запланирован на октябрь 2022 года. После этого ожидается запуск спутника-демонстратора "Марафон", а в конце 2025 года — первого спутника высокоэллиптической системы связи "Экспресс-РВ".