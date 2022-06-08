МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Япония после заявления России о приостановке межправительственного соглашения о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов намерена продолжить консультации с РФ для реализации возможностей для японских рыбаков продолжить свою деятельность. Японцев шокировал ответ России на недружественные шаги Токио

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва "неизменно рассматривала взаимодействие на основе соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства". Однако, по ее словам, Токио взял линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, "затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности". В связи с этим российской стороной было "принято решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств".

"Чрезвычайно прискорбно, что российская сторона в одностороннем порядке объявила о приостановке реализации договоренности, как будто бы (подписание документа о технической помощи Сахалинской области – ред.) являлось предварительным условием для выполнения положений договора. Мы намерены продолжить консультации с российской стороной, чтобы дать возможность японской стороне продолжить деятельность в рамках соглашения", — заявил телеканалу NHK представитель японского МИД.

В свою очередь, представители управления рыболовства Японии заявили телеканалу, что в настоящее время "ведется подтверждение ситуации через японский МИД".