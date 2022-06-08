Япония продолжит консультации с Россией по соглашению о рыболовстве
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Япония после заявления России о приостановке межправительственного соглашения о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов намерена продолжить консультации с РФ для реализации возможностей для японских рыбаков продолжить свою деятельность.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва "неизменно рассматривала взаимодействие на основе соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства". Однако, по ее словам, Токио взял линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, "затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности". В связи с этим российской стороной было "принято решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств".
"Чрезвычайно прискорбно, что российская сторона в одностороннем порядке объявила о приостановке реализации договоренности, как будто бы (подписание документа о технической помощи Сахалинской области – ред.) являлось предварительным условием для выполнения положений договора. Мы намерены продолжить консультации с российской стороной, чтобы дать возможность японской стороне продолжить деятельность в рамках соглашения", — заявил телеканалу NHK представитель японского МИД.
В свою очередь, представители управления рыболовства Японии заявили телеканалу, что в настоящее время "ведется подтверждение ситуации через японский МИД".
https://1prime.ru/News/20220608/837111531.html