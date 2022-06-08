МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Россиян ожидают короткая рабочая неделя и три выходных в связи с празднованием Дня России 12 июня, напоминает пресс-служба Роструда. Росстат сообщил о росте реальных зарплат в марте

Как отмечается в сообщении, в этом году праздник выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы по понедельник включительно (11-13 июня).

Как подчеркнули в ведомстве, нерабочие праздничные дни не являются причиной для снижения зарплаты работникам, получающим оклад. Сотрудникам, чей оклад не установлен (например, в случае со сдельной оплатой труда) выплачивается дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе. Размер такого вознаграждения определяется коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.