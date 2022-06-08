МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 замораживает проект лоукостера Citrus, сообщила РИА Новости представитель компании. Ростуризм досрочно завершит продажи детских путевок по кешбэку

"В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно", — сказала представитель S7.

"Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу года", — добавила она.

Представитель компании отметила, что команда в полном составе продолжит работу в холдинге, в том числе по выполнению совместных рейсов ООО "Глобус" и S7 Airlines.

"Напомним, что в холдинге S7 Group есть юридическое лицо ООО "Глобус" (Citrus создавался на базе именно этого юрлица), и в его сертификате есть 3 самолета Airbus А319, которые были необходимы для получения сертификата эксплуатанта. В летнем сезоне 2022 года авиакомпании холдинга S7 Group — "Сибирь" и "Глобус" — будут выполнять совместные рейсы в рамках код-шерингового соглашения", — добавила она.

S7 Group в прошлом году объявила о создании лоукостера Citrus. Предполагалось, что продажа авиабилетов откроется этой весной, а старт полетов был запланирован на июль. Уточнялось, что маршрутная сеть нового перевозчика будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России. Базовыми для лоукостера, как ожидалось, станут аэропорты Казани и Омска.

Сертификат эксплуатанта Citrus восстанавливался на базе "Глобуса" (в декабре 2019 года был завершен процесс объединения авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус", выполнявших полеты под единым брендом S7 Airlines).