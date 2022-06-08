Владеющая брендом "Билайн" компания Veon продаст свое подразделение в Грузии бывшему партнеру
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Компания Veon (владеет "Вымпелкомом") объявила о заключении соглашения о продаже своей грузинской "дочки" Veon Georgia бывшему местному партнеру за 45 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
"После периода продолжающихся переговоров мы успешно заключили соглашение о продаже нашей операционной дочерней компании в Грузии нашему бывшему местному партнеру. Эта сделка является еще одним шагом на пути к оптимизации деятельности нашей группы", — говорится в сообщении.
Уточняется, что стоимость сделки составляет 45 миллионов долларов США.
Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Холдинг владеет российским "Вымпелкомом" (бренд "Билайн").
https://1prime.ru/News/20220608/837121030.html
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