МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Компания Veon (владеет "Вымпелкомом") объявила о заключении соглашения о продаже своей грузинской "дочки" Veon Georgia бывшему местному партнеру за 45 миллионов долларов, говорится в сообщении компании. Сбербанк сообщил об атаках сети телефонных мошенников в России

"После периода продолжающихся переговоров мы успешно заключили соглашение о продаже нашей операционной дочерней компании в Грузии нашему бывшему местному партнеру. Эта сделка является еще одним шагом на пути к оптимизации деятельности нашей группы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость сделки составляет 45 миллионов долларов США.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Холдинг владеет российским "Вымпелкомом" (бренд "Билайн").