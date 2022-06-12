МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Экспортные ограничения приводят к росту цен на продовольствие и могут усугубить мировой продовольственный кризис, заявила в воскресенье генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Глава ДНР: морской порт Мариуполя заработал как на экспорт, так и на импорт

Комментируя ситуацию с вывозом украинского зерна, она заявила, что "генсек ООН (Антониу Гутерриш) держит это под контролем" и ведет переговоры с Россией и Украиной. По утверждению главы ВТО, в переговоры также вовлечены Евросоюз и другие политические структуры. Она выразила надежду на то, что проблема с вывозом зерна с Украины разрешится.

"Я думаю, что одна из вещей, которую вы не должны недооценивать, – это то… как экспортные ограничения и запреты могут усугубить ситуацию. Вы наблюдали, как во время продовольственного кризиса 2008 и 2009 годов именно такие действия привели к скачкам цен", — сказала Оконджо-Ивеала на брифинге по случаю открытия 12-й министерской конференции ВТО.

Она заявила о необходимости отказа от экспортных ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Как ожидается, проект соответствующего документа будет принят в ходе министерской конференции в Женеве.

"Я думаю, что такое решение снова было бы очень полезным для разрешения этой ситуации", — сказала глава организации.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки — Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

Ранее глава Афросоюза и президент Сенегала Маки Салл на встрече с Путиным заявил, что антироссийские санкции Запада лишили африканские страны доступа к зерну и удобрениям, что усугубило ситуацию в сфере продовольствия, нужно вывести зерно и удобрения из-под санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в России согласны с опасениями генсека ООН о формировании глобального продовольственного кризиса. По его словам, президент РФ уже говорил, что установленные санкционные ограничения привели к тому обвалу, который сейчас наблюдается на рынке, к этому же привели и действия Украины по минированию акватории, которые сделали морской путь небезопасным.