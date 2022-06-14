МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Цезурирование в США заявлений представителей России, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, — это безумие, заявил в интервью Massachusetts Peace Action американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.

По его словам, в США замалчивается несовпадающая с мнением Вашингтона информация о положении дел на Украине.

Хомский выразил свое возмущение: "Блокировка российских источников — чистой воды безумие. Почему нам нельзя знать, что они говорят? Почему я вынужден на сайте "Аль-Джазиры" искать заявления, которые делает министр иностранных дел России? Мы просто обязаны быть в курсе дела".

При этом он заявил, что глава МИД России Лавров есть выдвигал предложения, позволяющие преодолеть зерновой кризис, однако власти США не позволяют американцам узнать о них.

"Безумие. И дело не только в этом. Если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой. Просто удивительная ситуация", — отметил историк.