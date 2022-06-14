МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российские компании из-за западных санкций могут в ближайшее время столкнуться с дефицитом комплектующих, поэтому нужно успеть найти замену иностранным товарам и не допустить остановки отечественных предприятий, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2022 президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. Глава ТПП оценил противостояние России санкциям

"Введенные против нашей страны ограничительные меры со стороны недружественных стран подтолкнули за собой целый клубок проблем: нарушение логистических и кооперационных цепочек, сложности со взаиморасчетами, изменение стоимости заемных средств. Сегодня многие компании озабочены риском столкнуться с серьезным дефицитом, связанным с тем, что запасы товаров, запчастей, комплектующих исчерпываются", — сказал он.

"Дело не только в том, что производство может вдруг остановиться из-за нехватки одной детали. В любой момент может быть прервано само программное обеспечение. Надо успеть возместить возможные потери, оперативно найти замену и, главное, по возможности наладить свое производство", — подчеркнул президент ТПП РФ.

По его словам, в палату поступили предложения "создать своего рода реестр потребностей всех секторов экономики, чтобы бизнес знал и понимал, что конкретно надо выпускать, чтобы нехватка какой-то детали не нарушила работу крупного предприятия, например, машиностроительного завода".

"Власти приняли уже немало важных решений, поддерживающих бизнес. Будут и новые, нормативно-правовая база должна оперативно учитывать все нюансы меняющейся ситуации", — заключил Катырин.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.