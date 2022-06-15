МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Американский инвестиционный гигант PIMCO предупредил власти США о возможных потерях пенсионных фондов страны от санкций, вводимых против России, сообщило агентство Bloomberg. Пенсионный фонд в США подал иск против Илона Маска из-за покупки Twitter

По его данным, руководители компании, в управлении которой находятся активы на 2 триллиона долларов, донесли до министерства финансов, что "пенсионные фонды США понесут потери, если инвестиционным управляющим придется списывать российские вложения".

Министерство ранее отказалось продлевать лицензию, которая позволяла России продолжать обслуживание суверенного долга в иностранных валютах, и закрыло возможности для операций на вторичном рынке.

Руководители PIMCO также доказывают, что дефолт позволит президенту Владимиру Путину сохранить валютные резервы, которые в противном случае выплачивались бы кредиторам, и расширит его возможности для финансирования боевых действий на Украине.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.