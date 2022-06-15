МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin потеряли на Украине свою эффективность из-за отсутствия колл-центров и "горячих линий", которые объясняли бы военным, как пользоваться устройствами, заявил инструктор-волонтер Марк Хейворд в беседе с Washington Post. Украина хочет заключить с США "соглашение о ленд-лизе" для поставок СПГ

Хейворд посетовал, что украинские пользователи Javelin лишены возможности обращаться в колл-центры или на "горячую линию", которые показали себя полезным ресурсом для войск США.

В то же время неполадки в ПТРК, по его словам, возникали в связи с тем, что украинские военнослужащие переводили 258-страничную инструкцию по эксплуатации комплекса с помощи переводчика Google, искажавшего смысл написанного. И это при том, что Javelin, как считает Хейворд, значительно сложнее в использовании других переносных ракетных комплексов.

Еще одна причина, по его словам, заключается в том, что Соединенные Штаты не поставляли на Украину компьютерные программы, которые в обязательном порядке должны применяться военными при обучении обращению с Javelin.