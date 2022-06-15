МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) немного повысило прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году — до 99,4 миллиона баррелей в сутки, а в 2023 году ожидает спрос выше допандемийного уровня — 101,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе агентства. Bloomberg: США предложили ввести допналог на прибыль нефтегазовых компаний

"Мировой спрос на нефть в 2022 году, по прогнозам, составит в среднем 99,4 миллиона баррелей в сутки, что незначительно выше, чем в майском докладе… в 2023 году достигнет 101,6 миллиона баррелей в сутки, превысив допандемийный уровень", — говорится в докладе.

Июньский прогноз по росту мирового спроса в 2022 году вырос по сравнению с майским на 72 тысячи баррелей в сутки. Это связано с более высоким, чем ожидалось, увеличением спроса в марте и апреле.

Отмечается, что в следующем году рост будет стимулирован экономическим восстановлением Китая. При этом в отличие от 2022 года, когда увеличение спроса было обеспечено странами ОЭСР, в следующем году примерно 80% роста придется на страны, не входящие в ОЭСР, полагает МЭА.