Путин поручил заняться вопросом компенсации многодетным семьям за обучение
Путин поручил проработать вопрос компенсаций за обучение детей из многодетных семей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Согласно опубликованным на сайте Кремля данным, Владимир Путин поручил до 1 августа проработать вопрос и подготовить доклад о компенсациях за обучение детей по программам среднего профессионального образования для многодетных семей.
Поручение касается органов исполнительной власти субъектов РФ.
Срок исполнения поручения — 1 августа 2022 года. Ответственными назначены высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.
https://1prime.ru/News/20220615/837178962.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.