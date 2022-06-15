МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Согласно опубликованным на сайте Кремля данным, Владимир Путин поручил до 1 августа проработать вопрос и подготовить доклад о компенсациях за обучение детей по программам среднего профессионального образования для многодетных семей. Путин поручил увеличить пособие по уходу за ребенком женщинам на службе

Поручение касается органов исполнительной власти субъектов РФ.

Срок исполнения поручения — 1 августа 2022 года. Ответственными назначены высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.