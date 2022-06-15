Крым планирует запустить железнодорожное сообщение с югом Украины
Крым планирует запустить железнодорожное сообщение с освобожденными регионами юга Украины
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Пассажирское железнодорожное сообщение между Крымом и освобожденными регионами юга Украины планируют запустить в тестовом режиме с 1 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подвижной состав предоставят наши российские федеральные органы – это тепловозы и вагоны. Подвижного состава более чем достаточно и грузового, и пассажирского. В тестовом режиме планируем с 1 июля запустить", — сказал Аксенов журналистам.
По его словам, никаких больших технических препятствий для запуска железнодорожного сообщения нет.
"Сейчас идет ревизия железнодорожного состава на мелитопольской и херсонской железной дороге. Идет привлечение людей. До 200 человек в Херсоне уже набрано на работу на железную дорогу, в Мелитополе практически полностью укомплектован штат", — подчеркнул глава республики.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
https://1prime.ru/News/20220615/837179558.html
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