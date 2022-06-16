С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Банки должны обращаться крайне аккуратно с текущими валютными счетами клиентов, но появление новых ограничивать, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. В Кремле оценили востребованность доллара и евро в России

"Для ряда банков пассив в иностранной валюте стал не то что дорогим удовольствием, а иногда просто тем ресурсом, который хочется от себя отодвинуть подальше", — сказал он, выступая на сессии "Российский финансовый сектор в новых условиях" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Есть важный аспект, на который мы обратили внимание. Сегодня мы находимся на неком переломе, когда у основной части населения и корпоратов все накопления в иностранных валютах, это накопления в токсичных валютах — доллар, евро, чуть-чуть фунтов и швейцарских франков", — продолжил он.

Он подчеркнул, что нельзя резкими решениями за счет комиссий, отрицательных процентных ставок уменьшать стоимость актива у клиентов. "В нынешних временах, когда и так бизнес и физические лица очень серьезно пострадали от изменившейся ситуации. Дополнительно лишать их части имущества, мне кажется, это необоснованное и неправильное решение", — сказал он.

Но есть и другая сторона вопроса, когда у некоторых клиентов есть ментальное желание вкладываться в другие валюты — китайский юань, эмиратский дирхам или, например, турецкую лиру, сказал он. "Здесь, мне кажется, надо крайние предпринимать экономические меры по дестимулированию этого. То есть накапливание новых пассивов, конечно, плохая история", — сказал он.

"То, что уже находится на балансах банков, с этим надо обращаться крайне аккуратно, потому что это может привести к ухудшению финансового положения клиентов. То, что образуется новое, здесь возможно устанавливать совершенно новые ограничения: не принимай новые вклады, не продлевай вклады, когда они закончились, не развивай линейку в других иностранных валютах, устанавливай комиссии на новые остатки", — сказал Чистюхин.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.