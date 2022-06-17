МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. ГИБДД России готовит пакет изменений для получения водительских прав, итогового документа пока нет, но подвижки с его формированием ожидаются в этом году, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме замначальника ведомства Олег Понарьин. В ГИБДД рассказали о подготовке правил езды на электросамокатах

"Потому что ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом. Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится… Я думаю, что в этом году подвижки должны быть", — сказал Понарьин.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.