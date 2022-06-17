МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. В то время, как Европа и Соединенные Штаты винят Россию в продовольственном кризисе, большая часть стран Африканского континента считают, что ответственность за ухудшение ситуации с продуктами питания по всему миру лежит на западных санкциях, отмечает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

В Африке в настоящее время по отношению к Западу ощущается гнев и серьезное недоверие, отмечают обозреватели издания.

Аргументация российской позиции среди стран континента находит широкий отклик. Например, президент ЮАР называет санкции против России со стороны стран Европы и США как причину продовольственного кризиса. Позиция официальной Москвы о том, что страна готова экспортировать зерно, только усиливают положительное впечатление от России.

Между Россией и странами АФрики отношения остаются неизменными. Это подтверждает недавний визит главы Сенегала и председателя Африканского союза Маки Салла в Россию. Издание отмечает, что беспрецедентное санкционное давление, оказываемое на российский банковский сектор, сделали почти невозможным экспорт пшеницы и удобрений.Все это может привезти к глобальной продовольственной катастрофе, предупреждают авторы статьи.

Напомним, ранее агентство Блумберг сообщило о поощрении властей США американских компаний к тайным закупкам российских удобрений на фоне усиления санкций против Москвы, а также уверенном росте цен на эту продукцию.