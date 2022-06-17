С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил не переживать в связи с нехваткой упаковки: что-то будет замещаться, что-то будет делаться на собственной основе. Путин назвал причины нехватки товаров и техники в России

"На счёт упаковки. Я не думаю, что это такая сложная вещь, которую нам не смогут заменить или наши партнёры из других стран, которые с удовольствием займут этот рынок рано или поздно, или не сможем мы сделать сами", — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.