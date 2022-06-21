МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Санкционная политика недружественных стран привела к нарушению логистических торговых цепочек во всем мире, сейчас необходимо ускорить развитие новых транспортных коридоров по направлению Восток — Запад и Север — Юг. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске во вторник.

"Санкционная политика недружественных стран привела к нарушению логистических торговых цепочек во всем мире. Это ставит перед нами новые задачи. Сейчас важно ускорить развитие инфраструктуры, которая станет частью международных транспортных коридоров по направлению Восток — Запад и Север — Юг", — сказал Мишустин, добавив, что они должны действовать в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс — один путь".

Он отметил, что в мире растет интерес к взаимодействию с ЕАЭС, и необходимо усилить контакты со странами СНГ, Азиатско-тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки, реализовать комплекс договоренностей с Китаем и ускорить переговоры о расширении торговых связей с Египтом, Индией и Ираном. Также Мишустин обратил внимание на нацеленность на продуктивный диалог с ШОС и АСЕАН. "Все это даст существенное преимущество для продвижения евразийских товаров на внешних рынках и укрепление роли ЕАЭС на международной арене", — добавил Мишустин.