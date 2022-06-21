СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — ПРАЙМ. Семьи работников, пропавших без вести после украинской атаки на буровые платформы "Черноморнефтегаза" получат по 6,5 миллиона рублей, сообщил в телеграм глава Крыма Сергей Аксенов. Пожар охватил скважину "Черноморнефтегаза" после украинского обстрела

Еще пять граждан, которые были спасены с платформы №1, получат по 3 миллиона рублей, уточнил он.

Губернатор отметил, что поиски пропавших продолжаются.

Утром в понедельник украинские военные нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в 71 километре от Одессы. Сильнее всего пострадали платформа БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет. Работы на трех платформах приостановлены, идет сброс газа, чтобы остановить огонь.

Согласно данным, пять человек были эвакуированы, трое из них ранены, еще семерых ищут. Как позже сообщил Сергей Аксенов, всего на буровых вышках "Черноморнефтегаза" во время украинского удара находились 109 человек.