МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период с 13 по 19 июня выросли на 3,5% к предыдущей отчетной неделе, средняя стоимость одной покупки — на 1%, при этом на предыдущих двух отчетных неделях также был зафиксирован рост, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Аналитики сообщили о серьезном подорожании корма для собак

"В период с 13 по 19 июня средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 3,5%. Индекс недельных расходов составил 5 668 рублей", — говорится в сообщении.

При этом в годовой динамике расходы выросли на 18,1%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 1%. Средняя стоимость одной покупки составила 692 рубля", — говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 10,5%.

На предыдущей отчетной неделе — с 6 по 12 июня — недельные расходы россиян выросли на 3,8%, индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 1,9%. При этом с 30 мая по 5 июня недельные расходы увеличились на 0,3%, а индекс среднего чека — на 2,4%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.