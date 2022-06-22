МОСКВА, 22 июня – ПРАЙМ. С наступлением летнего сезона вопрос получения штрафов за сорняки на даче вновь обрел актуальность. Так, в настоящее время ч. 4 ст. 8.8 КоАП РФ предусматривает штрафы за наличие сорняков на дачном участке в размере от 20 до 50 тысяч рублей. Об рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

Дачников предупредили о неожиданных летних штрафах

Эксперт отмечает, что указанные факторы применяются к сорным травам типа бурьяна, ромашки, одуванчиков, чертополоха и других. Полный перечень сорных трав, с которыми должен бороться собственник земельного участка, установлен Правительством РФ, говорит он.

"Вместе с тем, данное правило не относится к владельцам участков категории ИЖС или участкам для огородничества. За разведение ромашки или одуванчиков на этих типах участков штрафы не выписываются", – отмечает эксперт.

Что касается борщевика Сосновского, то здесь действуют другие правила, продолжает Редин. Вне зависимости от категории земельного участка, если было допущено распространение борщевика, то, согласно ст. 10.1 КоАП РФ, штраф может достигать 500 рублей для собственника участка. При нарушении этой статьи со стороны юридического или должностного лица штраф может быть выше – до 1000 рублей для должностных лиц и до 10 тысяч рублей для юридических.

Для собственников дач в Московской области штраф может достигать 5 тысяч рублей.

"Таким образом, если вы являетесь владельцем земли сельхозназначения, то вас могут оштрафовать за нецелевое использование участка, если будет доказано, что вы выращивали сорные травы намеренно, и площадь покрытия сорняками составляет более 20-25% от общей площади участка. Если же вы являетесь собственником участка под ИЖС, то штрафные санкции к вам применяться не могут. Но вне зависимости от категории участка, за распространение борщевика в любом случае вам будет назначен штраф", – резюмирует Редин.